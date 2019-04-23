قوات حفتر تؤكد قيامها بقصف جديد لطرابلس

أكد “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده المشير خليفة حفتر أن طيرانه قصف مواقع “للجماعات المسلحة” في طرابلس، فيما أعلنت قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بدء تحركها إلى مطار العاصمة.

وجاء في بيان صدر عن غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لـ”الجيش الوطني: “ما سمع من تفجير ضخم تلته هزة شعر بها سكان العاصمة وما جاورها ناتج عن قصف جوي استهدف موقعا للجماعات المسلحة يحتوي كميات ضخمة من الذخيرة والمتفجرات والمقذوفات والأسلحة غرب جنزور”.

وسابقا اليوم، أفادت وسائل إعلام ليبية بسماع دوي انفجارات متلاحقة في طرابلس، سبقها تحليق للطيران في سماء المدينة.

المصدر: وكالات