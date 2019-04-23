وسائل إعلام: بايدن يدخل سباق الرئاسة الخميس المقبل

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن نائب الرئيس السابق، الديمقراطي جو بايدن سيعلن انطلاق حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية يوم الخميس المقبل.

وأشارت تقارير “أن بي سي” و”سي إن إن” كذلك إلى أن بايدن سيلقي خطابا في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا يوم الاثنين المقبل.

وبعد ذلك سيقوم بايدن بجولة في 4 ولايات، هي أيوا ونيوهامشير وكارولينا الجنوبية ونيفادا، خلال الأسابيع القادمة، لكن تفاصيل الجولة لم يتم تحديدها نهائيا، حسب قناة “إن بي سي”.

وكانت التقارير الإعلامية الأمريكية تشير إلى أن بايدن قد يعلن خوض الانتخابات هذا الأسبوع. ورجحت بعضها حدوث ذلك يوم الأربعاء.

ولم يعلق ممثلو بايدن بشأن هذه التقارير على الفور.

يذكر أن جو بايدن كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما خلال ولايتيه في 2009 – 2017، وقبل ذلك كان عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير لعشرات السنين.

وخاض بايدن السباق الرئاسي مرتين، أولاهما أثناء انتخابات عام 1988 والثانية في 2008، لكنه انسحب من السباق في مرحلة الانتخابات التمهيدية الحزبية.

المصدر: وكالة رويترز