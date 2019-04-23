صهر ترامب يعتبر ان تحقيق مولر أوقع ضررا اكثر من التدخل الروسي

صرح صهر الرئيس الاميركي ومستشاره جاريد كوشنر الثلاثاء أن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 “ألحق ضررا بالديموقراطية أكبر بكثير” من التدخل الروسي.

وقال في منتدى مجلة تايم في نيويورك “عندما تنظر إلى ما فعلته روسيا من شراء بعض الإعلانات على فيسبوك ومحاولتها بث الخلافات، هذا أمر فظيع”.

وأضاف “لكنني أعتقد أن التحقيقات والتكهنات حول ذلك خلال العامين الماضيين كان لها تأثير أكبر بكثير على ديمقراطيتنا من حفنة إعلانات على فيسبوك” منددا بـ”عملية كبيرة لحرف انتباه البلاد”. وقال عن الروس “عندما تنظر إلى حجم ما ارتكبوه، فإن التحقيقات أوقعت أضرارا أكبر بكثير”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية