شهيب اطلع على مطالب رابطة أساتذة المهني

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع وفد من الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي برئاسة عبد القادر الدهيبي . وتسلم من رئيس الرابطة مذكرة بواقع الحال وبالمطالب وخطة العمل، وجرى عرض لموضوع الإمتحانات الرسمية في الجانب العملي . كما عرض المجتمعون موضوع المشاكل لجهة الأبنية والتجهيزات والترميم، وتجديد المناهج لتتآلف مع حاجات سوق العمل. ونقلوا معاناة المديرين من النقص في صناديق المدارس والحاجة إلى توزيع عادل للتجهيزات. وطرح المجتمعون معاناة التعليم المهني جراء الجمود وعدم وضوح الرؤية وبالتالي معاناة الأساتذة وكل القطاع وطالبوا بنهضة شاملة.

واشار شهيب إلى “أهمية التعليم المهني في ملء حاجة السوق إلى الإختصاصات الفنية”، وأكد اهتمامه الكبير ب”المدرسة الرسمية والتعليم المهني والجامعة اللبنانية”. وكشف عن تكوينه “فريق عمل لمساندة المديرة العامة في هذه المهمة”، وأكد “إعطاء الملف كل الدعم والإهتمام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام