تيار الوفاء: الاعدامات الجديدة في السعودية حلقة من مسلسل مجازر “آل سعود”

قال “تيار الوفاء الإسلامي” في البحرين “أقدم نظام الإجرام والإرهاب السعودي مدفوعا بالفكر الداعشي الوهابي على اقتراف مجزرة مروعة بحق أكثر من ٣٠ من الأبرياء بدم بارد واستخفاف بأحكام الله ومعايير الشرع الإسلامي وحتى القانون الوضعي وبعد محاكمات صورية افتقدت لأدنى ظروف وحيثيات ومعايير العدالة”.

ولفت التيار في بيان له الثلاثاء الى ان “العصابة السعودية المجرمة وبسفكها هذا العدد الكبير من دماء المسلمين الأبرياء قد أضافت لسجّل إجرامها الدموي صفحة أخرى”، وتابعت ان “ذلك يأتي ضمن حلقات متواصلة من القتل والمجازر طوال الحكم البغيض لآل سعود ليبقى سفك دماء المسلمين وبإسم الإسلام الوهابي الداعشي التكفيري علامة وسمة سعودية بارزة”.

وأشار التيار الى ان “مجزرة اليوم صفعة بليغة للذين يعولّون على لغة الدبلوماسية والمودة مع العصابة السعودية”، وأكد “هي رسالة دم مدوية بأن العصابة السعودية شر مطلق وأن جهادهم ومقاومتهم واجب ديني وقومي”، وتابع “هذه الجريمة المروعة تفضح أدعياء الديمقراطية وحقوق الإنسان من أمريكا وبريطانيا وبقية الجوقة المنافقة”.

وفيما طالب التيار “الشعوب والمؤسسات الحرة في العالم بشجب هذه المجزرة المروعة”، ندد “بتآمر أمريكا وحلفاءها على شعوبنا وقضايانا ودعمهم للعصابة السعودية المجرمة”.

المصدر: بريد الموقع