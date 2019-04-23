تدهور صهريج على طريق ضهر البيدر وتحويل السير باتجاه بيروت داخل بلدة بوارج – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2019 - 21:19
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وزير الخارجية الإيراني: التصعيد الأميركي بشأن النفط يكشف ذعر ويأس واشنطن وفشل سياساتها
محمد جواد ظريف يشارك في اجتماع "اليوم الدولي لتعددية الأطراف الدبلوماسية من أجل السلام" المنعقد في نيويورك
وزير الخارجية السعودي يرحب بإعلان نظيره الأميركي بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني
مصادر يمنية: إنكسار زحف واسع لمرتزقة العدوان السعودي في أبواب الحديد بعسير ومصرع عدد منهم
محاكم النظام البحريني تؤيد حكما بالسجن 7 سنوات لأربعة مواطنين و10 سنوات لآخر بتهم ذات خلفية سياسية
وزير النقل السوري: دمشق توافق على عبور الخطوط الجوية القطرية في أجوائها بناء على طلب قطري
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نائب وزير الدفاع السريلانكي: التحقيق أظهر أنّ اعتداءات سريلانكا ردّ انتقامي على مجزرة المسجدين في نيوزيلندا
الرئيس السريلانكي: الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن الهجمات لعدم اتخاذها إجراءات احترازية بعد معلومات عن هجوم محتمل
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تستقبل جمعية الإمداد مساهمتكم لدعم المتضررين من الفيضانات في إيران في مكاتبها وعبر حساب رقم 1-26-814 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن في لبنان
تدهور صهريج على طريق ضهر البيدر وتحويل السير باتجاه بيروت داخل بلدة بوارج
منذ 2 ساعة
23 April، 2019
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