تدهور صهريج على طريق ضهر البيدر وتحويل السير باتجاه بيروت داخل بلدة بوارج – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2019 - 21:19

تدهور صهريج على طريق ضهر البيدر وتحويل السير باتجاه بيروت داخل بلدة بوارج

منذ 2 ساعة 23 April، 2019
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