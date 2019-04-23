“قوات حفتر” تدعو عناصرها لتجنب استخدام تقنيات الاتصال والتصوير

أصدرت قيادة “قوات خليفة حفتر” في ليبيا الثلاثاء تعليمات لجميع عناصرها المشاركة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، بعدم استخدام تقنيات الاتصال وتطبيقات الانترنت خشية رصد تحركات الجنود.

وقال “مدير المكتب الإعلامي للقيادة في قوات حفتر” خليفة العبيدي إن “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بعثت برسالة لجميع قادة وجنود الوحدات المشاركة في معارك تطهير العاصمة طرابلس، دعتهم فيها إلى عدم استخدام جميع وسائل الاتصالات”.

وأضاف العبيدي “إن وسائل الاتصالات ليست آمنة ومراقبة ومن خلالها يمكن تحديد المواقع وبالتالي عليكم الابتعاد عنها حفاظا على أرواحكم”، وتابع “كذلك فالتصوير داخل المواقع يعني أنك قد أعطيت إحداثيات موقعك للعدو وأصبحت هدفا واضحا ومضمونا للعدو”.

المصدر: سبوتنيك