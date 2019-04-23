السعودية تعدم 37 شخصاً اغلبهم ناشطون في المطالب الاجتماعية

اعدمت السلطات السعودية ٣٧ مواطن سعودي بتهم مختلفة وبينهم ٣٢ من المسلمين الشيعة هم طلبة علوم دينية ونشطاء في المطالبة بالعدالة الإجتماعية والحقوق المتساوية.
من بين الشهداء :
1-احمد حسن ال ربيع
2-احمد حسين العرادي
3-احمد فيصل ال درويش
4-جابر زهير المرهون
5-حسين حسن ال ربيع
6-حسين علي الحميدي
7-حسين قاسم العبود
8-حسين محمد ال مسلم
9-حيدر محمد ال ليف
10-سالم عبدالله الحربي
11-سعيد محمد السكافي
12-سلمان أمين ال قريش
13-طالب مسلم الحربي
14-طاهر مسلم الحربي
15-عباس حجي الحسن
16-عبدالعزيز حسن ال سهوي
17-عبدالكريم محمد الحواج
18-عبدالله سلمان ال سريح
19-عبدالله عادل العوجان
20-عبدالله هاني ال طريف
21-علي حسين العاشور
22-علي حسين المهناء
23-فاضل حسن لباد
24-مجتبى السويكت
25-محمد حسين العاشور
26-محمد سعيد ال خاتم
27-محمد عبدالغني عطية
28-محمد منصور ال ناصر
29-مصطفى احمد درويش
30-منتظر علي السبيتي
31-منير عبدالله ادم
32-هادي يوسف ال هزيم
المصدر: موقع المنار