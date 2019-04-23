الكرملين: محادثات ذات أهمية خاصة بين بوتين والسيسي

أعلن الكرملين أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات ذات أهمية خاصة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي يوم 26 نيسان/أبريل خلال زيارتهما بكين”.

وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف الثلاثاء انه “من المخطط له أن يعقد بوتين سلسلة كبيرة من اللقاءات الجدية على هامش مؤتمر حزام واحد – طريق واحد الذي ستستضيفه العاصمة الصينية”.

وذكر أوشاكوف أن “جدول أعمال بوتين في بكين يشمل عقد لقاء مع السيسي”، ولفت الى ان “الاتصالات مع الزعيم المصري دائما مهمة جدا، لكن هذه المرة ستحمل أهمية خاصة لأن رئيس مصر وافق على تولي رئاسة قمة روسيا – إفريقيا، التي ستجري في شهر أكتوبر المقبل بمدينة سوتشي”.

وقال أوشاكوف “من المتوقع أن يجري الرئيس الروسي في بكين لقاءات مع رؤساء كل من الصين شي جينبينغ وأذربيجان إلهام علييف، وصربيا ألكسندر فوتشيتش وقبرص نيكوس أناستاسيادس، بالإضافة إلى الاتصال الأول مع مستشارة ميانمار ووزيرة خارجيتها أون سان سو تشي”.

وتستضيف بكين خلال 26 و27 من الشهر الجاري مؤتمر “حزام واحد – طريق واحد” الاقتصادي الذي من المقرر أن يشارك زعماء 38 دولة مع تمثيل نحو 100 بلد بشكل عام بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.

المصدر: روسيا اليوم