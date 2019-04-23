المغرب: تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ”داعش”

أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك “خلية إرهابية” موالية لتنظيم “داعش” تتكون من ستة أفراد، حسبما أفادت وكالة “المغرب العربي” للأنباء الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية الثلاثاء أن “أعضاء الخلية الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و28 سنة كانوا ينشطون في مدينة سلا، إحدى ضواحي العاصمة الرباط”.

وقالت الوكالة إن “عمليات التفتيش قد أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومنشورات ذات طابع متطرف”.

ولفتت الوكالة الى ان “المشتبه بهم الذين أعلنوا بيعتهم لزعيم داعش انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي، إلى جانب سعيهم لاكتساب تجارب في تحضير وصناعة العبوات الناسفة، وذلك من أجل استعمالها لتنفيذ عمليات إرهابية، تماشيا مع الأجندة التخريبية للتنظيم”.

وذكرت الوكالة انه “تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة”، واشارت الى أن “التحريات لا تزال متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه في تورطهم في هذه الخلية الإرهابية”.

المصدر: روسيا اليوم