بحضور وزير العلوم والابحاث والتقنية منصور غلامي، تم وضع حجر الاساس لاضخم محطات كهروشمسية في ايران بطاقة اجمالية 70 ميغاواط وذلك في محافظة شيراز(جنوب) اليوم الثلاثاء.

وشملت عملية وضع حجر الاساس، محطة بطاقة 30 ميغاواط في منطقة “سورمق” ومحطة بقدرة 20 ميغاواط في ” نيريز” والاخيرة بقدرة 20 ميغاواط في جامعة شيراز.

تستحوذ هذه المحطات المزمع بناؤها في 9 شهور، على الحصة الاكبر من الطاقة الكهروشمسية في ايران، حيث ستبنى عبر استثمارات شركة ايطالية بواقع 70 مليون دولار وبمدة انتفاع تبلغ 20 عاما.

المصدر: وكالة فارس