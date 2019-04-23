السفارة السعودية في واشنطن تحذر رعاياها

وجهت السفارة السعودية في العاصمة الاميركية واشنطن تحذيرا إلى السعوديين المقيمين في الولايات المتحدة من تلقي اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من جهات تنتحل السفارة أو الملحقيات السعودية.

وأفادت السفارة السعودية في بيان لها الثلاثاء ان “هذه الجهات تستغل أرقام السفارة والملحقية الثقافية للاحتيال على المواطنين السعوديين المقيمين في أمريكا”.

وأكدت السفارة أنه “تم رصد حالات احتيال مكررة تعرض لها مواطنون سعوديون عن طريق اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قبل أشخاص مجهولين من خارج السعودية”.

وتابعت السفارة “ينتحل هؤلاء الأشخاص شخصية موظفين في السفارة ويطلبون تحويل مبالغ مالية كبيرة مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات العلمية”.

وأضافت السفارة أنه “في حال امتناع المواطنين يقوم هؤلاء الأشخاص بتهديدهم بإبلاغ وزارة الداخلية عن أسمائهم، بحجة أن شهاداتهم مجهولة المصدر وغير معترف بها”.

المصدر: روسيا اليوم