انكسار زحف واسع لقوى العدوان قبالة منفذ علب في عسير

كسر الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، محاولة تقدم فاشلة لقوى العدوان قبالة منفذ علب بعسير.

مصدر عسكري أكد أن قوى العدوان نفذوا محاولة تقدم على أبواب الحديد قبالة منفذ علب، غير أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من كسر الزحف وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد أجبرتهم على التراجع والانكسار دون أن يتمكنوا من إحراز أي تقدم.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن أربع غارات جوية على مجازة بعسير.

وقد دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية تحمل معدل عيار 23 قبالة منفذ علب بعسير.

المصدر: موقع انصار الله