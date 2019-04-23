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April 23 2019 - 17:26

بوتين يحضر مراسم تدشين بناء فرقاطتين في سان بطرسبورغ

منذ 1 ساعة 23 April، 2019
بوتين
أخبار دولية - روسيا

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء مراسم تدشين بناء سفينيتين عسكريتين في مصنع بناء السفن “سيفيرنايا فيرف” في سان بطرسبورغ.

وجرت مراسم تدشين بناء فرقاطتين من الإنتاج التسلسلي لمشروع 22350 – “الأميرال أميلكو والأميرال تشيتشاغوف”، بحضور الرئيس الروسي وأعضاء الحكومة المرافقين له.

وقام بوتين بتثبيت لوحة تذكارية على هيكل فرقاطة “الأميرال أميلكو” ، أما نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ووزير الصناعة والدفاع دينيس مانتوروف، فشاركوا في تثبيت اللوحة التذكارية لفرقاطة ” الأميرال تشيتشاغوف”.

المصدر: سبوتنيك

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