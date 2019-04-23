بكين إعترضت على العقوبات الاميركية لمنع تصدير النفط الايراني

أعلنت الصين اليوم اعتراضها على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على ثماني دول في حال واصلت استيراد النفط الإيراني.

وأعلن البيت الأبيض أمس إنهاء الاعفاءات التي كانت منحتها واشنطن لعدد من الدول، بينها الصين المستورد الكبير للنفط والتي تجيز لها تصدير النفط الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي :”إن الصين تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية”.

وأضاف :”أن خطوة الولايات المتحدة ستفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط وفي السوق الدولية للطاقة”.

وجاء في بيان البيت الأبيض امس أن “الرئيس دونالد ترامب ينوي بذلك التأكد من أن صادرات النفط الايراني ستصبح صفرا وبالتالي حرمان النظام مصدر دخله الأساسي”.

المصدر: وكالات