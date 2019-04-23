مباحثات ايرانية روسية حول الإجراءات الامريكية المناوئة لطهران

اجرى السفير الايراني في موسكو ‘مهدي سنائي’ مع مساعد وزير الخارجية الروسي ‘سرغئي ريابكوف’ مباحثات حول اخر التطورات الاقليمية والدولية والاجراءات الامريكية المناوئة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وافاد وكالة ارنا من موسكو اليوم الثلاثاء، ان اللقاء بين سنائي وريابكوف تضمن قضايا هامة بما فيها الحظر الاحادي، وانتهاكات امريكا للقوانين واجراءاتها الاستفزازية، والاتفاق النووي، والتعاون النووي السلمي، وتطورات المنطقة، والازمة في فنزويلا.

واكد الجانبان الايراني والروسي في هذا اللقاء على مواصلة التعاون الثنائي فيما يخص المجالات الاقليمية والدولية واجراءات امريكا التي تتعارض والقوانين الدولية وتؤدي الي نشر الفوضى على صعيد العالم.

المصدر: وكالة ارنا