مكتب الوزير فنيش: للحفاظ على لعبة كرة القدم وعدم التهاون في تطبيق الأحكام

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشباب والرياضة محمد فنيش البيان الآتي:

“بالإشارة الى ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام حول شبهة التلاعب بنتائج مباريات في إطار مراهنات غير مشروعة، يؤكد وزير الشباب والرياضة على اتحاد كرة القدم والأندية المعنية والجهات القضائية المختصة، ضرورة اضطلاعهم بمهامهم لجهة احترام القانون، والحفاظ على لعبة كرة القدم وعدم التهاون في تطبيق الاحكام القانونية بعد إجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من الأدلة وتحديد المسؤوليات في حق من سولت له نفسه الاساءة الى اللعبة وسمعة لبنان من خلال التلاعب بنتائج مباريات في إطار مراهنات غير مشروعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية