مكتب الوزير فنيش: للحفاظ على لعبة كرة القدم وعدم التهاون في تطبيق الأحكام – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2019 - 15:15

مكتب الوزير فنيش: للحفاظ على لعبة كرة القدم وعدم التهاون في تطبيق الأحكام

منذ 17 mins 23 April، 2019
الوزير فنيش
لبنان

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشباب والرياضة محمد فنيش البيان الآتي:
“بالإشارة الى ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام حول شبهة التلاعب بنتائج مباريات في إطار مراهنات غير مشروعة، يؤكد وزير الشباب والرياضة على اتحاد كرة القدم والأندية المعنية والجهات القضائية المختصة، ضرورة اضطلاعهم بمهامهم لجهة احترام القانون، والحفاظ على لعبة كرة القدم وعدم التهاون في تطبيق الاحكام القانونية بعد إجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من الأدلة وتحديد المسؤوليات في حق من سولت له نفسه الاساءة الى اللعبة وسمعة لبنان من خلال التلاعب بنتائج مباريات في إطار مراهنات غير مشروعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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