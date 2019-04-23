فرع نقابة الأطباء في حمص يوقع مذكرة تفاهم مع مشفى ألماني

وقع فرع نقابة أطباء حمص مع مشفى لايبزغ للجراحات التجميلية والترميمية والمعالجة الليزرية في ألمانيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والطبي وتبادل الخبرات والبحوث العلمية المشتركة في خطوة لإعادة تفعيل التعاون العلمي بين الجانبين بعد انقطاع لسنوات.

وتنص المذكرة التي وقعها رئيس فرع النقابة الدكتور بشار المصطفى ورئيس مشفى لايبزغ الدكتور زياد الشريقي على تعزيز التعاون في التطبيقات العلمية والتقنية وفي مواضيع علمية بحثية والمشاركة في ورشات العمل والمؤتمرات التجميلية وتبادل الزيارات للأطباء بهدف البحث العلمي المشترك وتبادل الأنشطة والخبرات إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للأطباء الجدد والمتميزين.

وجاء توقيع المذكرة على هامش المؤتمر العلمي الثالث لفرع أطباء حمص تحت عنوان “المستجدات في العلوم الطبية”.

المصدر: وكالة سانا