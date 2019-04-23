“مصادر محلية” في إدلب: إرهابيو “النصرة” و”الخوذ البيضاء” يحضرون مسرحية حول استخدام الكيميائي

كشفت “مصادر محلية” في إدلب، أنَّ تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية التي تتبع له بدأوا بالتنسيق مع إرهابيي “الخوذ البيضاء” لإعداد مسرحية حول استخدام السلاح الكيميائي.

وأشارت “المصادر” إلى إقدام إرهابيي “جبهة النصرة” بالتنسيق مع إرهابيي “الخوذ البيضاء” على إخلاء بلدة جرجناز التابعة لمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، تمهيداً لتنفيذ مشاهد مسرحية جديدة حول استخدام السلاح الكيميائي لاتهام الجيش السوري لتوفير ذريعة لعدوان أمريكي غربي على سورية.

ولفتت “المصادر” إلى أن المسرحية التي تحضر لها هذه التنظيمات الإرهابية بتوجيه من مشغليها في الخارج تقضي باستخدام الكلور ضدّ مدنيين بينهم أطفال كان إرهابيو (جبهة النصرة) اختطفوهم من مناطق متعددة على مدى السنوات السابقة تمهيداً لاتهام الجيش السوري.

المصدر: سانا