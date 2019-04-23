الطقس في لبنان غداً قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاربعاء قليل الغيوم صباحا يتحول ظهرا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل. يبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ال 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة وجافة نسبيا.

* الطقس المتوقع في لبنان:



– الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ال 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

– الأربعاء: قليل الغيوم صباحا يتحول ظهرا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل. يبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ال 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

– الخميس: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. تحذير من ارتفاع منسوب الأنهر بسبب ذوبان الثلوج.

– الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 10 و23 درجة، فوق الجبال ما بين 6 و19 درجة، اما في الارز فتتراوح درجات الحرارة ما بين -2 و12 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 5 و21 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا شرقية ليلا، سرعتها بين 25 و40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70%.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 18 درجة.

– الضغط الجوي: 769 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية