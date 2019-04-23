وزير الدفاع الإيراني: ترامب باستخفافه بالقوانين الدولية يعرض الامن العالمي لمخاطر جدية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 23 2019 - 12:57

وزير الدفاع الإيراني: ترامب باستخفافه بالقوانين الدولية يعرض الامن العالمي لمخاطر جدية

منذ 60 mins 23 April، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة