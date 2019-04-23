عودة حوالي 900 لاجئ إلى سوريا من الخارج خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين الثلاثاء أن حوالي 900 لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وجاء في بيان المركز بهذا الشأن: “خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 890 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 311 لاجئاً (93 امرأة و158 طفلاً) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 579 شخصاً (174 امرأة و295 طفلاً) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما أفاد المركز بأن 1145 نازحاً عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد. وذكر المركز أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار، في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 27 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية