#السعودية ترحب بالإعلان الأميركي بشأن #العقوبات على صادرات النفط الإيراني (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2019 - 12:57

#السعودية ترحب بالإعلان الأميركي بشأن #العقوبات على صادرات النفط الإيراني (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 23 April، 2019
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