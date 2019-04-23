النواب الايرانيون: تعيين اللواء سلامي قائدا للحرس الثوري رسالة واضحة لأميركا والاستكبار

وصف النواب في مجلس الشورى الاسلامي الايراني تعيين اللواء حسين سلامي قائدا للحرس الثوري بمثابة رسالة واضحة لأميركا والاستكبار العالمي.

وفي رسالة وقّعها أكثر من 200 نائب ايراني، اليوم الثلاثاء، أكدوا دعمهم لقرار قائد الثورة بتعيين اللواء سلامي قائدا للحرس الثوري ووصفوه بالشخصية الثورية والجهادية ولديه ماض مشرق وموثوق من قبل قائد الثورة.

وأشاد النواب بالجهود المثمرة والمخلصة التي قام بها القائد السابق للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري وتقديم الخدمات للشعب في ظل اتباع نهج قائد الثورة.

المصدر: وكالة فارس