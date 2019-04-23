ا ف ب: #الصين تعترض على العقوبات الأميركية لمنع تصدير النفط الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2019 - 12:57

ا ف ب: #الصين تعترض على العقوبات الأميركية لمنع تصدير النفط الايراني

منذ 1 ساعة 23 April، 2019
أخبار موقع المنار

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