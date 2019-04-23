العلم يجيب.. هل الأغذية العضوية مفيدة حقا؟

تصادفنا في كثير من الأحيان ونحن نمشي بين رفوف المحلات التجارية للتسوق، عبارة “أغذية عضوية”، ونجد هذه العبارة على الخضراوات والفواكه والمنتجات المعلبة أيضا. فبماذا تختلف الأطعمة العضوية عن العادية؟

وتختلف أهمية الإجابة عن هذا السؤال باختلاف الأسلوب الغذائي الذي يتبعه الناس. إلا أن الدراسات العلمية لا تزال تؤكد أنه لا يوجد فرق كبير في المكونات الغذائية بين الأطعمة العضوية والعادية، وأن الفروق تجارية بحتة فقط.

وتذهب العديد من الدراسات والتقارير العلمية إلى أبعد من ذلك، من خلال التأكيد على أن الأغذية العضوية ليست جيدة كما يعتقد معظم الناس، وفق ما ذكر موقع “زد أم إي سيانس”.

وأشار الموقع، الذي يتناول آخر الأبحاث العلمية، إلى أن ارتفاع أسعار المنتج لا يعني أنه جودته عالية. وتشتهر المنتجات العضوية بسعرها المرتفع في الغالب مقارنة مع المنتجات العادية.

وقُدرت صناعة الأغذية العضوية بنحو 29 مليار دولار في عام 2010، ومنذ ذلك الحين، نمت بنسبة 10 في المئة تقريبا سنويا. ووجد تحليل لتقارير الاستهلاك أن الأغذية العضوية في المتوسط ​​أغلى بنسبة 47 في المئة من الأغذية العادية.

وعلى الرغم من ارتفاع السعر لا يعني الجودة العالية دوما، فقد أصبحت الزراعة العضوية أكثر ربحية من الزراعة العادية. بمعنى آخر، أصبحت الأغذية العضوية مرادفًا للرفاهية، إلا أنها قد لا تكون دائما الأفضل صحيا.

وتعد صناعة الأطعمة العضوية أحد القطاعات الأسرع نموا في صناعة الأغذية في الولايات المتحدة، بعد أن تحول إلى تجارة تدر على أصحابها الملايين بسبب أسعار منتجاتها المرتفعة.

أما من الناحية الغذائية، فهناك القليل من الأدلة العلمية التي تثبت أن فوائد الأغذية العضوية أكثر من العادية، بل إن هناك أدلة متزايدة على أن اتباع نظام غذائي غني بالمنتجات العضوية ليس الأفضل.

وكشفت دراسة أجريت عام 2009، وهي واحدة من دراسات عدة في السياق ذاته، أنه لم يكن هناك فرق في المكونات الغذائية بين الأطعمة العضوية مقابل التقليدية.

ووجدت دراسة أجريت عام 2012 مستويات فوسفور أعلى قليلا في المنتجات العضوية، وتوصلت دراسة أجريت عام 2014 إلى وجود مستويات أعلى من مضادات الأكسدة ومستويات منخفضة من الكادميوم في الأغذية العضوية.

وفي عام 2012، حلل فريق من جامعة “ستانفورد” الأميركية نتائج 240 دراسة بشأن الأطعمة العضوية وغير العضوية، فلم يعثروا إلا على فوارق ضئيلة بين الصنفين، فقد توصل فريق البحث إلى عدم وجود اختلافات في محتوى فيتامينات المنتجات العضوية. ووجدوا أن الفوسفور أعلى بكثير في المنتجات العضوية مقابل المنتجات التقليدية.

وكانت نسبة البروتين والدهون متشابهة أيضا في كل من الأطعمة العضوية والعادية، إلا أنها وجدت اختلافا في الحليب العضوي، الذي يحتوي على مستويات أعلى من أحماض أوميغا 3 الدهنية.

المصدر: سكاي نيوز