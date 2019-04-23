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April 23 2019 - 12:57

وزير الدفاع الإيراني يشارك في مؤتمر موسكو الدولي للأمن

منذ 1 ساعة 23 April، 2019
أمير حاتمي
وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي
ايران - عربي وإقليمي

وصل وزير الدفاع الإيراني، يوم الثلاثاء، الى روسيا على رأس وفد عسكري وامني رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر موسكو الامني.
وتأتي زيارة العميد امير حاتمي الى روسيا، تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع الروسي الفريق سيرغي شويغو، للمشاركة وإلقاء كلمة في مؤتمر موسكو الامني.
وخلال هذه الزيارة، يلتقي العميد حاتمي مع نظيره الروسي ويجري معه محادثات بشأن القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيجري وزير الدفاع الايراني على هامش مؤتمر موسكو الامني، لقاءات ومحادثات مع وزراء الدفاع والمسؤولين الامنيين والعسكريين المشاركين من مختلف الدول في المؤتمر.
وتنطلق اليوم فعاليات مؤتمر موسكو الدولي الثامن للامن بمشاركة وزراء الدفاع ورؤساء الاركان وكبار القادة العسكريين والامنيين ومسؤولي المنظمات الدولية من اكثر من 80 دولة وتستمر على مدى يومين.

المصدر: وكالة فارس

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