نتنياهو يهنئ زيلينسكي بالفوز بانتخابات الرئاسة في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2019 - 10:30

نتنياهو يهنئ زيلينسكي بالفوز بانتخابات الرئاسة في أوكرانيا

منذ 6 mins 23 April، 2019
نتنياهو
عربي وإقليمي - كيان العدو

أجرى رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني المنتخب، فلاديمير زيلينسكي، هنأه خلالها بالفوز في انتخابات الرئاسة.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية: “اتصل نتنياهو بالرئيس الأوكراني المنتخب، فلاديمير زيلينسكي، وهنأه بالفوز، كما عبر عن أمله بمواصلة العلاقات الثنائية الإيجابية ودعاه لزيارة إسرائيل”.

وأضاف البيان أن نتنياهو أجرى أيضا مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني الحالي، بيترو بوروشينكو، للتعبير عن شكره “على موقفه الودي تجاه إسرائيل والشعب اليهودي”.

المصدر: نوفوتسي

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