الاصلاح والوحدة: لعدم الاقتراب من لقمة عيش المواطن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2019 - 10:31

الاصلاح والوحدة: لعدم الاقتراب من لقمة عيش المواطن

منذ 31 mins 23 April، 2019
الشيخ ماهر عبدالرزاق
لبنان

اعتبر رئيس حركة “الاصلاح والوحدة”، ومنسق اللقاء الاسلامي الوطني الشيخ ماهر عبد الرزاق ان “حكومة الوحدة الوطنية هي اليوم أمام فشل كبير في ادارة الازمات الاقتصادية والإجتماعية”، محذرا “الحكومة من ان تقترب من لقمة عيش المواطن، وطالبها ان تتخذ قرارا يقضي بأن تلغي كل رواتب الوزراء والنواب والمخصصات المقدمة لهم، ويكون عملهم تطوعي لخدمة لبنان”.

وفي موضوع محافظة عكار قال “ان الحرمان والبؤس الذي يلف كل قرى عكار هو بقرار سياسي، وسأل دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لماذا مركز مفتي عكار شاغرا منذ سنين طويلة؟ مطالبا بإجراء انتخابات لمركز مفتي عكار مع تعديل القانون القائم، واعتبر أن إنماء عكار وإنصافها لا يكون بالكلام والشعارات فقط وإنما بالعمل والفعل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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