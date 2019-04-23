إنستغرام.. ساحة جديدة للمخابرات الأميركية! – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2019 - 10:30

إنستغرام.. ساحة جديدة للمخابرات الأميركية!

منذ 55 mins 23 April، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أكد موقع إنستغرام تعاونه مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، المعروفة اختصارا بـ “سي آي إيه”، لإنشاء حساب خاص بالوكالة، وفقا لموقع “ذا فيرج”.

وتاتي تأكيدات إنستغرام بعد تصريح مديرة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، قبل أيام عن نية الوكالة إنشاء حساب خاص بها على إنستغرام.

وتحظى وكالة الاستخبارات المركزية بوجود قوي على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حسابين على فيسبوك (يتابعه أكثر من 800 ألف متابع) وآخر على تويتر (يتابعه أكثر من 2.5 مليون متابع).

ولم يتم الإعلان عن موعد إطلاق الحساب رسميا أو الغرض منه.

المصدر: سكاي نيوز

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