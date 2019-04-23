احصاءات غرفة التحكم: 11 جريحاً في 9 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2019 - 07:44
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إنفجار قرب كنيسة في العاصمة السريلانكية كولومبو أثناء محاولة الخبراء تفكيك قنبلة من مخلفات اعتداءات الأمس
سريلانكا تفرض منع تجول جديد ليل الإثنين - الثلاثاء بعد اعتداءات عيد الفصح التي أوقعت 290 قتيلاً ونحو 500 جريح
الحكومة السريلانكية تقول إنّ "جماعة التوحيد الوطنية" تقف وراء اعتداءات عيد الفصح وإنّها تحقق في ما إذا كان لها دعم دولي
الخارجية الأميركية تحذّر من أن مجموعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا
الرئيس الإيراني يتفق مع رئيس وزراء باكستان خلال لقائهما في طهران على تشكيل قوة تدخل مشتركة على الحدود للتصدي للإرهاب
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: إيران تعاني كما نعاني من الإرهاب ولن نسمح باستخدام أرضنا ضد دول الجوار وخاصة إيران
قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري: قرار الإدارة الأميركية ضد الحرس هدفه تضليل الرأي العام
تنكسيري: العداء الأميركي لحرس الثورة دليل على صحة تحركاته ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الظلم اللاحق بدول المنطقة
رويترز عن مسؤولين أميركيين: واشنطن منحت استثناءات لجهات أجنبية كي لا تتعرض لعقوبات بسبب تعاملها مع الحرس الثوري
وزارة الكهرباء العراقية: لا نملك بديلاً للغاز الإيراني لتوليد الطاقة وإذا أردنا إيجاد بديل فنحتاج من سنة إلى 4 سنوات
عبور حافلتين تقلان زواراً عراقيين متوجهين إلى مقام السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق عبر منفذ القائم الحدودي
الجيش السوري يدمر مراكز لإرهابيي جبهة النصرة على أطراف بلدات التمانعة وترعي وأم جلال بريف إدلب الجنوبي الشرقي
عودة مئات العائلات من المهجرين المحتجزين في مخيم الركبان على الحدود مع الأردن إلى سوريا
الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون يؤكّد مشاركته في المفاوضات حول سوريا في كازاخستان
مئات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشدّدة من قوات الاحتلال
مصادر يمنية: إفشال محاولة تسلل لقوى العدوان السعودي الأميركي على مواقع الجيش واللجان الشعبية من شرق الدريهمي بالحديدة
غارات لطائرات العدوان على معسكر جربان في سنحان بصنعاء ومنطقة الحيدين في كرش بلحج ومديرية مجز بصعدة
المجلس العسكري الانتقالي السوداني يدعو المتظاهرين إلى فتح الطرق والمعابر بعد إعلان قادة الاحتجاجات تعليق مفاوضاتها معه
التلفزيون الجزائري: اعتقال مجموعة من رجال الأعمال في إطار تحقيقات حول الفساد
المصريون يواصلون الاقتراع في اليوم الأخير من الاستفتاء على تعديلات دستورية تهدف لتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي
الشرطة التركية تعتقل 6 أشخاص بينهم عضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم بعد الاعتداء على زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو
الكرملين: موسكو تحترم نتائج الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا وستقيّم أداء الرئيس الجديد بناء على قراراته
رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف يرى فرصة في تحسين العلاقات مع أوكرانيا بقيادة الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي
القضاء الياباني يوجه تهمة جديدة باختلاس أموال من مجموعة نيسان إلى كارلوس غصن
زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب العاصمة الفلبينية مانيلا
تستقبل جمعية الإمداد مساهمتكم لدعم المتضررين من الفيضانات في إيران في مكاتبها وعبر حساب رقم 1-26-814 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن في لبنان
احصاءات غرفة التحكم: 11 جريحاً في 9 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 3 mins
23 April، 2019
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