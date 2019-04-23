موفد الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة في تونس

أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دو جاريك أن الموفد الأممي الى ليبيا غسان سلامة كان موجودا في تونس الاثنين، حيث التقى وزير الخارجية خميس جهيناوي، إلا أنه لم يحدد ما اذا كان سلامة سيتوجه الى ليبيا.

وقال المتحدث في تصريحه اليومي “إن الممثل الخاص غسان سلامة يواصل جهوده لنزع فتيل التوتر في ليبيا”. وأضاف أن المسؤولين التونسي والأممي اعتبرا بعد اللقاء أن “العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة هي الوسيلة الوحيدة لحل الازمة في ليبيا”.

وردا على سؤال عما إذا كان سلامة سيشارك في القمة الإفريقية التي تعقد الثلاثاء بشكل طارىء في القاهرة حول ليبيا، قال دو جاريك إنه غير قادر على تقديم معلومات بهذا الشأن في الوقت الحاضر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية