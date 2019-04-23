الهيئة الوطنية تدعو للتحشيد لجمعة “الوحدة الوطنية و انهاء الانقسام”

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة و كسر الحصار اليوم الاثنين، إلى التحشيد الواسع لفعاليات جمعة “الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام” في مخيمات العودة تعبيرًا عن تمسك شعبنا بمختلف شرائحه وفئاته بالوحدة الوطنية كخيار هام واستراتيجي لمواجهة تحديات المرحلة.

و شدّدت الهيئة في بيان لها، على أن “استعادة الوحدة هي الخيار الأجدى في هذه اللحظة السياسية الدقيقة لمواجهة المخاطر والمؤامرات التي تحاك لشطب مشروعنا الوطني وفي مقدمتها (جريمة القرن).

كما دعت للمشاركة يوم الثلاثاء في الفعالية التي تنظمها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار والهيئة الوطنية للمطالبة برفع الحصار عن غزة وذلك الساعة 11 أمام مقر اليونسكو خلف أنصار بمدينة غزة

وأهابت “الهيئة الوطنية” بكلّ وسائل الإعلام لتعزيز الخطاب الوطني الوحدوي بما يكرس ثقافة شبعنا الأصيلة وقيمه النبيلة والابتعاد عن كل مفردات الفرقة.

المصدر: فلسطين اليوم