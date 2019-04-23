تركيا: الولايات المتحدة تجاوزت الحدود

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الاقتراح الأمريكي المطروح على تركيا بشراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران هو “تجاوز للحدود”.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بالعاصمة أنقرة مع نظيره الطاجيكي، سراج الدين مهر الدين، تعليقا على وقف الحكومة الأمريكية الإعفاءات من العقوبات على شراء النفط الإيراني، إن تركيا “تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات”.

وشدد تشاووش أوغلو على أن تركيا أكدت منذ البداية على أن مثل هذه الخطوات غير صحيحة، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تضر بالشعب الإيراني كما تعد أيضا خطوة في غاية الخطورة على استقرار وأمن المنطقة.

وأكد تشاووش أوغلو على أنه من غير السهل بالنسبة لتركيا والدول الأخرى تنويع مصادرها فيما يخص النفط، موضحا أن أنابيب النفط القادمة من العراق تضررت عقب احتلال تنظيم “داعش” وترميمها يتطلب وقتا.

وشدد على أن ما تفعله الولايات المتحدة هو اتخاذ قرار أحادي الجانب وجعل الدول الأخرى تدفع ثمن ذلك.

وتابع: “دعوة وزير الخارجية الأمريكي (مايك بومبيو) للدول الأخرى كي تشتري النفط من دولة ما أو من دول أخرى خاطئ للغاية. أيا كانت الزاوية التي ينظرون منها فهذا غير صحيح”.

وشدد على أن “الاقتراح بشراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران هو تجاوز للحدود”، مؤكدا على أن واشنطن تعلم بأن أسعار النفط التي ستشتريها تركيا من الدول الأخرى ستكون باهظة، وأن بلاده على دراية بذلك.

المصدر: وكالة الاناضول