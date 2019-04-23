مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم أكثر من 400 مستوطن، الاثنين، المسجد الأقصى المبارك في فترتي الاقتحامات (الصباحية وبعد ظهر) من جهة باب المغاربة ونفّذوا جولات مشبوهة واستفزازية في أرجائه، ودنّسوا حرمته وأدى عدد منهم صلوات وشعائر تلمودية فيه.

وقالت مصادر محلية إن 266 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية، وقاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، المتطرف أوري ارئيل، إحدى المجموعات المعروفة بعنصريتها وتطرفها، في حين اقتحم المسجد 144 مستوطنا في فترة ما بعد الظهر.

وانتشر حراس وسدنة المسجد الأقصى في مرافقه وتصدوا لمحاولاتٍ متكررة من عصابات المستوطنين لإقامة شعائر وصلوات تلمودية في المسجد، خاصة في محيط مبنى باب الرحمة.

وتزامنت اقتحامات اليوم مع دعوات لما تسمى “منظمات الهيكل” المزعوم اقتحام المسجد بكثافة ومحاولة تقديم “قرابين الفصح” داخل الأقصى.

كما جرت الاقتحامات في ظل إجراءات مشددة تشهدها القدس خاصة بلدتها القديمة ومحيطها، شملت نشر المزيد من عناصر الاحتلال المختلفة في المدينة وتسيير دوريات راجلة ومحمولة وخيالة ونصب الحواجز والمتاريس في الشوارع والطرقات.

المصدر: فلسطين اليوم