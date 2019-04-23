توقيف أربعة أشخاص بتهم مخدرات وترويج عملة مزورة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2019 - 01:21

توقيف أربعة أشخاص بتهم مخدرات وترويج عملة مزورة

منذ 2 ساعة 22 April، 2019
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخه، في اطار متابعة نشاط تجار المخدرات في المناطق اللبنانية كافة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة الكفاءات- المريجة المواطن (ح.ب)، والسوري (ف.ش)، لإقدامهما على الإتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة ومتنوعة منها، بالإضافة إلى مبلغ مالي. وفي التاريخ نفسه، أوقفت دورية أخرى في مخيم شاتيلا، المواطن (ع.ش)، والسوري (خ.إ)، لإقدامهما على ترويج عملة مزورة وافتعال اشكالات مختلفة. وسلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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