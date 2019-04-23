واشنطن: السعودية تتخذ خطوات فعالة لضمان تزويد الأسواق بالنفط

أعلنت الخارجية الأمريكية أن ظروف السوق النفطية أصبحت ملائمة أكثر لإنهاء الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران، وأن السعودية تتخذ “خطوات فعالة” لضمان تزويد الأسواق بالنفط.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، بيتر هوك في مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين إن “السبب الوحيد الذي دفع بنا لمنح 8 إعفاءات، كان يتثمل في أن ظروف السوق لم تكن تسمح بذلك” (أي تقليص الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصفر).

وأضاف أن “الوضع في سوق النفط في العام الماضي كان مختلفا كثيرا عما هو الآن”.

من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة، فرانك فانون أن السعودية تتخذ “خطوات فعالة” لضمان تزويد الأسواق النفطية.

وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قناعة بأن السعودية والإمارات ستنفذان التزاماتهما بالتعويض عن النفط الإيراني للمستهلكين الذين حصلوا سابقا على إعفاءات من العقوبات الأمريكية ضد طهران.

يذكر أن الولايات المتحدة منحت 8 دول تستورد النفط الإيراني، إعفاءات من العقوبات التي فرضتها واشنطن على القطاع النفطي الإيراني في نوفمبر الماضي. وتم منح الإعفاءات لغاية 2 مايو المقبل.

المصدر: وكالة رويترز