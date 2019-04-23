بوروشينكو يعتزم العودة لرئاسة أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني الحالي، بيترو بوروشينكو، الذي خسر في الانتخابات الرئاسية أمام الممثل الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي، عزمه العودة إلى الرئاسة في 2024.

وقال بوروشينكو، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين أمام حشد من أنصاره في العاصمة كييف قرب مقر إدارة الرئيس: “إننا نتوجه سوية إلى الفوز في الانتخابات البرلمانية، وسنعود إلى شارع بانكوفايا (الذي يقع فيه مقر إدارة الرئيس الأوكراني) بعد السباق الرئاسي المقبل”.

وشكر بوروشينكو كل من دعمه خلال الانتخابات الماضية “ومن هو مستعد للنضال من أجل أوكرانيا أوروبية”، فيما تعهد بأنه سيفعل مع فريقه كل ما يلزم لضمان وحدة الشعب الأوكراني”.

واعتبر بوروشينكو أن لا قوة ستستطيع التغلب عليه في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري عام 2024، مضيفا: “نبدأ تحضيراتنا للانتخابات المقبلة الآن… إن انتصاراتنا الأكبر لا تزال في الأمام”.

وشهدت أوكرانيا، أمس الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي جرت على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014 والتي تتواصل بالدرجة الأولى في منطقة دونباس الشرقية.

وأظهرت نتائج الاقتراع، بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات، تقدما كبيرا لزيلينسكي، الذي لم يشارك سابقا في الحياة السياسية الأوكرانية، على بوروشينكو، حيث حصل الممثل الكوميدي على 73.33 بالمئة مقابل 24.46 لدى منافسه.

وفي كلمة ألقاها مساء الأحد اعترف بوروشينكو بهزيمته لكنه تعهد بعدم الانسحاب من السياسة.

المصدر: وكالات