الشيخ قبلان استنكر اعتداءات سريلانكا: الإرهابيون فئة مجرمة خرجت عن القيم الإنسانية وانحرفت عن تعاليم الأديان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2019 - 21:23

الشيخ قبلان استنكر اعتداءات سريلانكا: الإرهابيون فئة مجرمة خرجت عن القيم الإنسانية وانحرفت عن تعاليم الأديان

منذ 47 mins 22 April، 2019
الشيخ عبد الامير قبلان
لبنان

إستنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان “الاعتداءات الإرهابية في سريلانكا، في أعمال وحشية، تؤكد من جديد أن الجماعات الإرهابية فئة مجرمة، خرجت عن القيم الإنسانية وانحرفت عن تعاليم الأديان، وهي تعبر عن منتهى الوحشية، بارتكابها مجازر دموية، تحصد من خلالها الأبرياء المدنيين، إشباعا لغريزتها الإجرامية، التي جعلت منها عدوا للانسانية جمعاء، مما يحتم أن تتضامن الدول والشعوب في مكافحة الإرهاب”.

وختم معزيا “حكومة سريلانكا وشعبها وذوي الضحايا”، سائلا المولى أن “يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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