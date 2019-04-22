السيد الحوثي: المعتدون لم يدخلوا في عملية الحوار بشكل جدي للوصول الى حل في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2019 - 21:23

السيد الحوثي: المعتدون لم يدخلوا في عملية الحوار بشكل جدي للوصول الى حل في اليمن

منذ 60 mins 22 April، 2019
أخبار موقع المنار

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