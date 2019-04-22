الكرملين: العمل المشترك مع الرئيس الاوكراني الجديد لا يزال مبكرا جدا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2019 - 16:55

الكرملين: العمل المشترك مع الرئيس الاوكراني الجديد لا يزال مبكرا جدا

منذ 46 mins 22 April، 2019
علم روسيا
غير مصنف

اعتبر الكرملين الاثنين أن الوقت لا يزال مبكرا جدا لتحديد ما اذا كان يمكن القيام بعمل مشترك مع الرئيس الاوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “في ما يتعلق بالانتخابات في اوكرانيا لا يزال مبكرا جدا الحديث عن إمكان القيام بعمل مشترك ولن يكون ممكنا إصدار الاحكام الا في حالات محددة”.

واضاف بيسكوف “موسكو تحترم خيار الشعب الاوكراني وخصوصا ان هذا الخيار واضح جدا لكنه شكك في شرعية الانتخابات ما دام ثلاثة ملايين مواطن اوكراني يقيمون في روسيا لم يتح لهم التصويت”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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