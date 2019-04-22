الكرملين: العمل المشترك مع الرئيس الاوكراني الجديد لا يزال مبكرا جدا

اعتبر الكرملين الاثنين أن الوقت لا يزال مبكرا جدا لتحديد ما اذا كان يمكن القيام بعمل مشترك مع الرئيس الاوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “في ما يتعلق بالانتخابات في اوكرانيا لا يزال مبكرا جدا الحديث عن إمكان القيام بعمل مشترك ولن يكون ممكنا إصدار الاحكام الا في حالات محددة”.

واضاف بيسكوف “موسكو تحترم خيار الشعب الاوكراني وخصوصا ان هذا الخيار واضح جدا لكنه شكك في شرعية الانتخابات ما دام ثلاثة ملايين مواطن اوكراني يقيمون في روسيا لم يتح لهم التصويت”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية