حومين الفوقا تحتفي بمولد الحجة المنتظر شعراً وإنشاداً

على وهج الانتظار للموعود من آل محمّد اجتمع أهالي وفعاليات بلدة حومين الفوقا جنوب لبنان ليلة الولادة المباركة أول من أمس السبت في الاحتفال الّذي أقامه حزب الله إحياءً للمناسبة العطرة في حسينية البلدة.

استُهلّ الحفل بفقرة تعظيم القرآن في إطلالة لباقة من فتية وفتيات نادي آلاء الرحمن القرآني الّذي انطلق حديثًا في البلدة.

وفي كلمته.. أشاد إمام البلدة الشيخ محمد جمعة بأنشطة مختلف الجهات والجمعيّات الساعية لإحياء هذه المناسبة الجامعة وأثنى على اختيارها موعداً لتتويج مكلفّات القرية .

وكان للحفل عبقه المختلف في مشاركة السادة الشعراء : الدكتور عادل يونس، الدكتور حسين حايك ، المهندس فادي حدرج،الاستاذ علي النمر من منتدى رجع زناد ورئيس ملتقى الألوان الفنّي محمد علوش في قصائد ألهبت الفرحة في قلوب الحاضرين.

واختتم الحفل بتواشيح دينية للرادود الشيخ حسن الزين.. وسحب القرعة لخمسين من الحضور فازوا برحلة إلى زيارة العتبات المقدّسة في سوريا بمساهمة من رئيس البلدية الحاج فادي نعمة.

المصدر: موقع المنار