الفيليبين: مقتل 5 اشخاص بانهيار مبنيين في زلزال ضرب شمال البلاد

لقي خمسة اشخاص مصرعهم الاثنين في انهيار مبنيين على الاقل تحت تأثير زلزال قوي ضرب شمال الفيليبين، بحسب ما افادت مصادر محلية.

وقالت المصادر “تم انتشال ثلاث جثث من تحت أنقاض مبنى في مدينة بوراك. بينما توفي طفل وجدته في انهيار مبنى في مدينة لوباو”، واضافت أن “الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي ما يعرقل تحراك رجال الإنقاذ في وقت مبكر من المساء”.

وكان المعهد الاميركي للجيولوجيا أعلن في وقت سابق أن زلزالا بقوة 6.3 درجات ضرب الفيليبين حيث اهتزت مبان في العاصمة مانيلا.

ووقع الزلزال عند الساعة 17.11 (09.11 بتوقيت غرينتش) على عمق أربعين كيلومترا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية