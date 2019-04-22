الهند تأمل أن تسمح واشنطن لحلفائها بشراء بعض النفط الإيراني

أفاد مصدر مطلع على المحادثات الأمريكية الهندية، الاثنين، بأن نيودلهي تأمل في أن تسمح واشنطن لحلفائها بمواصلة شراء بعض النفط الإيراني بدلا من حظر المشتريات تماما اعتبارا من مايو.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المصدر، أنه ينبغي على الإدارة الأمريكية رعاية مصالح الشركاء الاستراتيجيين، وقال: “منذ بداية فرض العقوبات (الأمريكية ضد إيران) كان هناك حديث عن خفض تدريجي وعدم خفضها إلى الصفر بضربة واحدة”.

وقفزت أسعار النفط بنحو 3% بعدما قالت وسائل إعلام، إن الولايات المتحدة لن تمدد الإعفاءات التي منحتها لثماني دول، من بينها الصين والهند، من عقوباتها على استيراد النفط الإيراني.

كما أشارت الوكالة، إلى أن مصافي التكرير الهندية لم تصدر بعد طلبات شهر مايو من النفط الإيراني، في انتظار توضيح من واشنطن بشأن تمديد الإعفاءات من العقوبات.

المصدر: رويترز