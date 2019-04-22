الرئيس روحاني: قضية الامن الحودي كانت من بين ما تم التطرق اليها في مباحثاتنا ولاسيما بعد ارتكاب الارهابيين ابشع الجرائم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2019 - 11:39

الرئيس روحاني: قضية الامن الحودي كانت من بين ما تم التطرق اليها في مباحثاتنا ولاسيما بعد ارتكاب الارهابيين ابشع الجرائم

منذ 8 mins 22 April، 2019
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