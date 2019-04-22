الرئيس روحاني: تبادلنا في مباحثاتنا وجهات النظر بين ايران وباكستان والبلدان مصممان على تعميق العلاقات بينهما – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2019 - 11:39

الرئيس روحاني: تبادلنا في مباحثاتنا وجهات النظر بين ايران وباكستان والبلدان مصممان على تعميق العلاقات بينهما

منذ 9 mins 22 April، 2019
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