مؤتمر صحفي للرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني ورئيس وزراء باكستان عمران خان بعد التوقيع على عدد من وثائق التعاون المشترك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2019 - 11:39
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مؤتمر صحفي للرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني ورئيس وزراء باكستان عمران خان بعد التوقيع على عدد من وثائق التعاون المشترك
منذ 10 mins
22 April، 2019
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