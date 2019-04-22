روسيا ترصد خرقاً واحداً لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا11 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الإثنين، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، خرقا واحدا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظة إدلب (1)، في حين رصد الجانب التركي 11 خرقا في محافظات، حلب (9) وإدلب (1) واللاذقية (1). هذا وخلال الـ 24 ساعة الماضية، لم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

وبشكل عام تم تنفيذ 2101 عملية إنسانية، وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3344.605 طن. وأضاف المركز بأنه خلال الــ24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزاً. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية