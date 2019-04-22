زاخاروفا: بإمكان أوكرانيا “الانطلاق مجددا” استنادا إلى أجندة وطنية

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن تفاؤل حذر إزاء مستقبل أوكرانيا السياسي في ضوء نشر النتائج غير الرسمية لانتخابات الرئاسة الأوكرانية، مساء اليوم الأحد.

وكنبت زاخاروفا على صفحتها في تويتر، في تعليق على نبأ هزيمة الرئيس الأوكراني الحالي، بيترو بوروشينكو، أمام منافسه، الفنان الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية: “مع إدراكي لكل ما يجري وراء الكواليس الدولية، أود أن أقول إن بإمكان أوكرانيا تحقيق الانطلاق مجددا، وليس بمعنى إعادة توزيع التدفقات النقدية من جيوب إلى جيوب أخرى، بل الانطلاق الحقيقي المبني على إدراك ضرورة تماسك توحيد الشعب.. حول أجندة وطنية عامة”.

المصدر: وكالات