زيلينسكي: سنطلق حربا إعلامية قوية لإنهاء النزاع شرق أوكرانيا وسنواصل مسار مينسك

أعلن المرشح لانتخابات الرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، الذي تظهر استطلاعات الرأي فوزه الساحق في السباق، نيته إطلاق حرب إعلامية قوية لإنهاء النزاع شرق بلاده.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد: “إننا سنشن حربا إعلامية قوية جدا لإنهاء الحرب في دونباس”.

وأردف، متوجها إلى الصحفيين الحاضرين: “إننا سنحتاج إلى مساعدتكم، وهذا سيحدث في القريب العاجل. سنبلغكم بخطة أعمالنا”.

وتابع زيلينسكي: “في أي حال من الأحوال سنعمل في إطار صيغة نورماندي، سنواصل عملية مينسك، سنقوم بإعادة إطلاقها”.

وأضاف المرشح الذي استعدت أوكرانيا لإعلان فوزه رسميا: “أعتقد أننا سنجري تعديلات في الكوادر، لكننا في كل الأحوال سنستمر بالالتزام بمسار مينسك… ونحن عازمون على المضي حتى النهاية من أجل تحقيق وقف إطلاق النار”.

وشدد زيلينسكي على أن “المهمة رقم واحد” لإدارته ستكمن في “إعادة كل المعتقلين والأسرى الأوكرانيين” في الخارج إلى بلادهم.

وشهدت أوكرانيا، اليوم الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي تجري على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014 والتي تتواصل بالدرجة الأولى في منطقة دونباس الشرقية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الوطني لآراء الناخبين فور مغادرتهم مراكز الاقتراع، والتي تم نشرها خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، مساء الأحد، تقدما كبيرا لزيلينسكي، المرشح من حزب “خادم الشعب” والممثل الكوميدي السابق، أمام منافسه الرئيس الحالي بوروشينكو.

وحصل زيلينسكي، حسب الاستطلاع، على 73.2% من أصوات الناخبين، مقابل 25.3% لدى بوروشينكو.

المصدر: وكالات